02/11/2020 21:46:00

Un telefonino cellulare é stavo rinvenuto alle carceri di Trapani. Il ritrovamento é avvenuto nel corso di una perquisizione eseguita in una cella della sezione Mediterraneo del “Pietro Cerulli”.

Il telefonino era occultato all’interno di una plafoniera. Ritrovato anche il carica batteria. Un detenuto è stato denunciato. Indagini in corso ora per verificare come è entrato in carcere il telefonino sequestrato.