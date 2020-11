Coronavirus, 1120 casi nel trapanese. I dati aggiornati al 2 novembre 

02/11/2020 14:35:00

Sono 1120 i positivi in provincia di Trapani ad oggi, 2 novembre 2020 (venerdì erano 975), e sono 36 le persone decedute dall'inizio dell'epidemia.

Così sono distribuiti i positivi nei 24 comuni della provincia: Alcamo 247, Buseto Palizzolo 11, Calatafimi Segesta 7, Campobello di Mazara 11, Castellammare del Golfo 50, Castelvetrano 106, Custonaci 22, Erice 64, Favignana 7, Gibellina 9, Marsala 146, Mazara del Vallo 88, Paceco 18, Pantelleria 22, Partanna 9, Poggioreale 0, Salaparuta 1, Salemi 16, Santa Ninfa 3, Trapani 216, Valderice 36, Vita 4, San Vito Lo Capo 21, Petrosino 6.

I guariti sono 558, i ricoverati in terapia intensiva 7, i ricoverati del territorio non in terapia intensiva sono 39. Tamponi molecolari effettuati 739, tamponi per la ricerca dell'antigene 1474.