Trapani, danno fuoco al portone dei vicini di casa. E' caccia agli incendiari

Appiccano l’incendio alla porta di una abitazione e quattro persone, i componenti di un nucleo familiare, che stavano dormendo, rimangono intrappolate nell’immobile invaso dal fumo. A salvargli gli agenti della Squadra volante chiamati con una telefonata al 113. L’incendio è stato poi domato dai vigili del fuoco. E’ accaduto, nella notte, in via Tosto, a Trapani.

L’allarme è scattato intorno all’una. I responsabili del raid hanno raggiunto l’abitazione ed hanno dato alle fiamme la porta d’ingresso. Portato a compimento il loro progetto sono fuggiti, facendo perdere le proprie tracce. I poliziotti hanno già provveduto ad ascoltare il proprietario della casa alla ricerca di qualche elemento che li possa mettere sulla pista giusta. Ed ora è “caccia” agli incendiari.



