Il ricordo di Gigi Proietti a Favignana di Maria Guccione

05/11/2020 00:00:00

Il ricordo di Gigi Proietti nelle parole e nei ricordi di chi l'ha conosciuto, l'ha ospitato nel suo ristorante a Favignana e con il quale ha instaurato un bel rapporto di amicizia. Così lo ricorda Maria Guccione, memoria storica di Favignana, esperta di tradizioni locali e ristoratrice. Questo il suo racconto e il ricordo del grande attore italiano, che la Guccione ha voluto condividere con i suoi amici di facebook:

Giornata nera !! Oggi piango due morti contemporaneamente : una delle mie più care amiche, Emanuela Conte, a cui mi legavano anni di affetto e di esperienze condivise e Gigi Proietti che nel mio ex ristorante di Favignana era di casa , tra la fine degli anni '60 e l'inizio degli anni '70, insieme a Vittorio Gasmann, Ugo Pagliai e Paola... Troppo dolore tutto in un giorno!! L'unico modo per lenirlo é risvegliare i ricordi belli. Ed eccomi con Emanuela, anni '80 a Barcelloneta , in un ristorante sulla spiaggia, a mangiare frutti di mare e a ridere come pazzi per alcuni anziani in costume che facevano ginnastica! Ed eccomi nella sala del mio ristorante, seduta al tavolo con Gigi Proietti.Lui a cantare er barcarolo o Nina se voi dormite. ..ed io a farmi accompagnare da lui, con la chitarra, que reste-t-il o mi votu e m'arrivotu . Ricordi preziosi che hanno segnato la mia vita arricchendola e dandole un colore e un calore che niente potrà distruggere. Ciao Emanuela, Ciao Gigi. C'è stato un periodo in cui la mia vita è stata più bella e ricca grazie a voi.Vi ho amato entrambi. Grazie, andate in pace. E tu Gigi, mi raccomando , non cantare ai Santi "non me rompe er ca".