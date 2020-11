WhatsApp, da questo mese arrivano i "messaggi effimeri", spariscono in 7 giorni

05/11/2020 22:00:00

WhatsApp ha deciso che possiamo decidere di definire "effimeri" alcuni messaggi e questi spariranno nel giro di 7 giorni. A comunicarlo è la stessa Società dal suo Blog : "Al momento, i messaggi che inviamo e riceviamo su WhatsApp restano sul nostro telefono per un tempo indefinito. Questo ci permette di custodire e rivivere i momenti importanti condivisi con i nostri cari. Tuttavia, molte delle informazioni che inviamo o riceviamo non devono inevitabilmente rimanere visibili per sempre. Il nostro obiettivo è fare in modo che le conversazioni su WhatsApp assomiglino il più possibile a quelle che avvengono di persona. Questo significa che non devono necessariamente essere conservate in eterno. Ed è per questo che desideriamo dare ai nostri utenti la possibilità di utilizzare i messaggi effimeri su WhatsApp. Quando questa funzione viene attivata, i nuovi messaggi inviati in una chat non saranno più visibili dopo 7 giorni, rendendo la conversazione più leggera e privata. Nelle chat individuali, entrambi gli interlocutori possono attivare o disattivare i messaggi effimeri. Nelle chat di gruppo, solo gli amministratori potranno usare questa funzione".

La novità ce la troveremo nei nostri telefonini con l'aggiornamento in questo mese. WhatsApp si augura che gli "utenti apprezzino questa nuova funzione"