Coronavirus, a Mazara ospedale al collasso 

06/11/2020 08:27:00

L’ospedale di Mazara del Vallo, diventato Covid - hospital, presenta delle criticità molto forti, i reparti sono al collasso ma per i vertici della Sanità provinciale e regionale va tutto bene.

Ad oggi sono 5 i contagiati tra il personale sanitario, il contagio potrebbe correre proprio per le mancate misure di sicurezza e dei percorsi sporco pulito.

Le immagini testimoniano l’incuranza, la disattenzione, nemmeno pare di trovarsi in un ospedale che tra i suoi reparti ha un’ala destinata al Covid.

Corre la paura, tra tutto il personale, tra gli utenti.

Un solo ascensore usufruibile da tutti, le porte sono aperte e la cosa aberrante è che a terra vengono posizionate le tute della bardazione anti Covid, dopo la svestizione. Trattasi, dunque di tute che potrebbero portare con se il virus.

Le tute anticontaminazione sono perfettamente buttate a terra, noncuranti della procedura che vorrebbe che tutti i dispositivi di sicurezza venissero smaltiti come rifiuto speciale a rischio infettivo, quindi depositati in appositi contenitori per poi essere trasportati dalle ditte di smaltimento e termodistrutti.

L’assessore alla Salute Ruggero Razza, ieri pomeriggio in conferenza stampa, ha provato a tranquillizzare i cittadini, ha sostenuto che negli ospedali va tutto bene, che la situazione è sotto controllo.

Dalle immagini che vedete è proprio così, tutto perfettamente al suo posto.