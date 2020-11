Neonato ucciso a Trapani, forse la mamma non ha fatto tutto da sola

06/11/2020 21:29:00

Il sospetto è che la mamma del neonato gettato dalla finestra non abbia fatto tutto da sola. Forse qualcuno l'ha aiutata a partorire nel bagno di casa. Il piccolo è stato lavato e i panni sporchi di sangue sono stati rinvenuti nel cassonetto della spazzatura collocato davanti al palazzo teatro della tragedia. A disfarsene non potrebbe essere stata la ragazza di 17 anni.

Nell'ascensore e nelle scale del condominio non sarebbero state rinvenute tracce di sangue e la giovane puerpera ha avuto una importante perdita di sostanze ematiche. La mamma, che è una commercialista, ha dichiarato che non era in casa mentre in via De Stefano alla periferia di Trapani si consumava l'orrore.

I familiari della minore sono stati ascoltati a lungo dagli investigatori che stanno cercando di mettere al loro posto tutti i tasselli della vicenda. In questura anche la nonna della minore.