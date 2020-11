Trapani, giovane arrestato per spaccio di droga. La seconda volta in due mesi

07/11/2020 11:55:00

Arrestato due volte in due mesi per spaccio di droga. I Carabinieri della Stazione di Erice, hanno fermato Giuseppe Poggi, trapanese di venti anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato trovato con 24 dosi di marijuana.

Poggi era stato arrestato due mesi fa per lo stesso motivo assieme alla madre ed al compagno della madre.

Giovedì scorso i militari dell’Arma lo hanno notato in via Marconi e una volta fermato, mentre lo stavano identificando, ha cercato di disfarsi di un involucro con 24 dosi di marijuana destinata allo spaccio e subito sottoposta a sequestro.

L'arrestato, espletate le formalità di rito, è stato associato presso la casa circondariale "Pietro Cerulli" di Trapani, a disposizione dell'A.G. in attesa di udienza di convalida, svoltasi nella mattinata di ieri conclusasi con la convalida dell’arresto e l’applicazione della pena degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.