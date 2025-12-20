Sezioni
Cronaca

» Lotta alla droga
20/12/2025 10:23:00

Hashish in casa, arrestato uno spacciatore a Trapani

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-12-2025/hashish-in-casa-arrestato-uno-spacciatore-a-trapani-450.jpg

I Carabinieri della Compagnia di Trapani hanno arrestato, per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, un giovane 19enne sorpreso con droga all’interno della propria abitazione in zona Villa Rosina.

 


I militari dell’Arma, a seguito di perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto ben occultati all’interno dell’appartamento da dove entravano ed uscivano soggetti di continuo, 350 gr. di hashish, un bilancino di precisione e soldi in contanti in banconote di piccolo taglio, tutto sottoposto a sequestro.
A seguito dell’arresto e dell’udienza di convalida per il 19enne sono scattati glia arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.

 









