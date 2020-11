Marsala e la politica ispirata al vecchio manuale Cencelli 

10/11/2020 10:00:00

E dopo "vecchio scarpone" titolo della canzone di Gino Latilla,che nel refrain dice "quando tempo è passato[...]". Nell'àlea dell'amministrazione M. Grillo il tempo del caro vecchio manuale Cencelli non è trascorso ed è applicato pedissequamente, sarà felicissimo l'ideatore oggi 84enne ex funzionario della DC, iscritto alla loggia massonica P2 alla pari di Gelli, Berlusconi, Calvi ed anche dott. Salvatore Cassata sostituito procuratore di Marsala, i più avanti anagraficamente lo ricorderanno, fece arrestare Roberto Vecchioni, detenuto a p.zza Castello, e la vicenda ispirò il cantautore nello scrivere "lettera da Marsala".

Tornando al sindaco, non si è spostato di un millimetro dal manuale, lui è in quota Liberi, il vice "diventerà Bellissima ", l'altra carica istuzionale presidente del consiglio comunale Forza Italia. Gli assessori uno per ogni lista Udc, Noi Marsalesi, Fratelli d'Italia, 2 movimento Via. L'ultimo assessorato in relazione al Cencelli dovrebbe essere non della terza lista Via, bensì della lista Liberi.

A meno che non ci sia un colpo di scena, perché nei termini citati l'ex consigliere Chianetta resterebbe fuori e i malumori sono notevoli, di Papania si presume. Insomma la campagna elettorale prometteva cambiamento. L'inizio lascia a desiderare, abbastanza. Speriamo che Tancredi, ma non l'ex portiere della Roma calcio, non abbia nuovamente ragione. Ad malora semper.

Vittorio Alfieri