Marsala "bella fitusa". A Birgi l'estate non è finita, e sono ancora lì cassonetti e rifiuti

10/11/2020 17:05:00

A Birgi, zona bocca del fiume, l'estate sembra non essere mai finita.

E non lo diciamo per le belle giornate, e perchè in spiaggia di tanto in tanto si vede qualcuno passeggiare. Ma perchè sono ancora lì da quest'estate i cassonetti pieni di rifiuti. Nessuno li ha svuotati, e le persone continuano a gettare spazzatura nelle vicinanze. Così in questo scorcio di Marsala troviamo un cassonetto isolato, colmo di rifiuti, con un tavolino, scatoloni, sacchetti. Chissà, magari si aspetta la nuova estate...