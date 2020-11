Coronavirus, Italia: saturazione dei posti di terapia intensiva in un mese 

11/11/2020 09:46:00



I dati del rapporto settimanale dell’Istituto superiore di sanità rivelano che è «alta» in Italia la probabilità di «saturazione» entro un mese per le terapie intensive. Lo ha detto il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss), Silvio Brusaferro, nella conferenza stampa sull'emergenza Coronavirus presentando i dati del rapporto settimanale dell’Iss.

L’epidemia in Italia, si legge nel report, è in rapido peggioramento: «Nella maggior parte del territorio nazionale è compatibile con uno scenario di tipo 3 ma sono in aumento il numero di Regioni o province autonome in cui la velocità di trasmissione è già compatibile con uno scenario 4», ovvero lockdown.

«Si conferma pertanto una situazione complessivamente e diffusamente molto grave sull’intero territorio nazionale con criticità ormai evidenti in numerose regioni o province autonome italiane».

Oggi altre regioni passeranno in area arancione, mentre la provincia di Bolzano è diventata autonomamente zona rossa.



Brusaferro ha anche detto: «L'Rt ha mostrato un rallentamento nella sua crescita, ma non dimentichiamo che per ridurre il numero dei casi bisogna farlo scendere sotto all'1». Quindi, ha aggiunto, «La circolazione è ancora molto significativa».