In ricordo di Leo Giovanni, scomparso a Marsala 10 anni fa

11/11/2020 09:21:00

Caro Leo, sono passati 10 anni dalla tua prematura scomparsa causata da un tragico incidente automobilistico, ma anche se la vita ha tentato di separarci non ci è riuscita e non ci riuscirà mai. Se sono qui è perché non mi arrenderò all'idea che tu sei andato via per sempre.

Non posso più abbracciarti e non posso stringerti ma posso parlarti, posso guardare ancora il tuo sorriso e i tuoi occhioni grandi: i nostri ricordi mi danno forza, alleviano la mia sofferenza, mi lasciano sognare che un giorno potremo riabbracciarci, e allora sarà una festa, torneremo ad essere davvero felici e i nostri abbracci saranno eterni.

Caro figlio mio, anche ora che non sei più qui non devo piangere, non devo abbattermi, ma devo pensare che tutto andrà bene perché è solo così che tu potrai essere fiero e orgoglioso del papà e della mamma che ti hanno cresciuto. A presto.

Il tuo papà e la tua mamma

Marsala, 11 novembre 2020



Antonino Di Giovanni