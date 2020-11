Unicef, a Mazara al via primo Forum Territoriale online del progetto "Lost in Education"

12/11/2020 17:00:00

Continuano le attività del progetto “Lost in Education” con l’avvio dei primi Forum Territoriali Online il giorno 12 novembre 2020 alle ore 11,00 sul canale YouTube di Unicef Italia e sulla pagina Facebook di Arciragazzi Nazionale.

Al forum parteciperanno studenti, studentesse e insegnanti dell’I.C. Pirandello insieme alle famiglie e ai rappresentanti delle Istituzioni e delle realtà associative sul territorio. I Forum Territoriali virtuali del progetto dell’UNICEF Italia “Lost in Education”, sostenuto da Con i Bambini

nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, rappresentano luoghi di incontro e confronto tra ragazzi, docenti, famiglie, agenzie educative, attori del terzo settore, del profit, enti pubblici e realtà che si occupano di minorenni, a livello territoriale. All’interno dei Forum si attiveranno Tavoli di partecipazione attiva, in cui scambiare buone prassi e individuare strategie comuni alle situazioni di povertà educativa o di disagio sociale. Al centro delle discussioni nei tavoli sarà il Manifesto The future we want, l’Agenda dei ragazzi e delle ragazze per il futuro post COVID 19 delle proprie comunità educanti; e la Mappa di comunità educante, esito del lavoro di mappatura dei ragazzi e delle ragazze dei luoghi, fisici e simbolici, e degli enti e/o associazioni che considerano “educanti”: una mappa territoriale, che potrà essere base per l’avvio di un processo collettivo verso patti educativi territoriali.

Attraverso “Lost in education”, l’UNICEF Italia e i partner intendono: migliorare il benessere dei ragazzi e la loro capacità personale di percepirsi come attori trasformativi della propria comunità scolastica e di vita (soft skills di cittadinanza attiva); rafforzare la centralità della scuola come luogo educativo e aumentare il supporto della comunità educante; sviluppare una comunità educante in cui gli attori sociali siano capaci di riconoscere le proprie competenze educative e prendersi carico del processo educativo.

PROGETTO LOST IN EDUCATION - Il progetto, sostenuto da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, che vede l’UNICEF Italia come capofila in collaborazione con Arciragazzi (Nazionale, Sicilia, Liguria, Lazio, Lombardia, Taranto) e con ARCI Liguria, viene realizzato in 20 scuole secondarie di primo e secondo grado (13 Istituti Comprensivi e 7 Scuole Superiori) di 7 regioni in

Italia (Lazio, Lombardia, Sicilia, Puglia, Liguria, Sardegna, Friuli Venezia Giulia) e ha l’obiettivo di rendere questi ragazzi e ragazze, insieme con i loro genitori e insegnanti, consapevoli del cambiamento che possono operare nella società diventando essi stessi “pontieri” tra scuole e altri attori della comunità educante.