Medici e invalidità. Oggi udienza preliminare per falso per 28 indagati a Trapani 

12/11/2020 09:44:00

Si terrà oggi a Trapani l'udienza preliminare per 28 medici indagati in provincia di Trapani per falso nell'ambito del riconoscimento delle invalidità che danno diritto alla pensione.

Sono contestati 162 capi di imputazione per falso. In pratica, nel corso dei soli mesi di Febbraio e Marzo 2018, gli inquirenti hanno scoperto 162 casi in cui i medici, secondo gli inquirenti, si coprivano tra loro, attestando falsamente la presenza uno dell'altro in commissioni mediche in cui venivano decisi gli importanti benefici di legge legati all'accertamento dell'invalidità.

Il procedimento nasce sulla base delle intercettazioni effettuate nell'ambito di un'altra inchiesta, Artemisia, quella che coinvolge l'ex deputato di Castelvetrano Giovanni Lo Sciuto e altri.

Gli indagati sono i medici: Alberto Adragna, Rosalba Caizza, Francesca Pellegrino, Rosario Orlando, Antonietta Barresi, Patrizia Todaro, Agostino Tomasello, Mario Sugamiele, Gaetano Salerno, Antonio Di Giorgio, Sebastiano Genna, Adelina Barba, Tommaso Savì, Pietro Genna, Joseph Dispenza, Giuseppa Badalamenti, Pasquale Petruzzo, Giuseppe Francesco Simone, Simona Gioè, Giovanni Paolo Di Peri, Pietro Alfano, Gaetana D'Agostino, Viviana Cutaia, Giovanna Ivana Di Liberto, Alessio Cammisa, Viviana Catania, Elisa Vegna, Francesca Maria Boatta.