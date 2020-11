Coronavirus, 1487 i nuovi positivi in Sicilia. Un'intera famiglia uccisa a Gela

12/11/2020 06:00:00

Cresce ancora la curva dei contagi per il Covid in Sicilia. Sono 1.487 i nuovi positivi rilevati ieri. Di questi 225 sono quelli in provincia di Trapani. In Sicilia purtroppo si registra il triste avvenimento di una intera famiglia di Gela uccisa dal Coronavirus.

I dati nel'Isola - Nell'Isola si registrano anche 27 nuove vittime per un totale di 762 morti dall'inizio dell'epidemia. Con i nuovi casi salgono così a 23.564 gli attuali positivi con un incremento di 732. Di questi 1.578 sono i ricoverati con un incremento di 35: 1376 in regime ordinario e 202 in terapia intensiva con un aumento di 7 ricoveri. I guariti sono 728.

I nuovi positivi sono così distribuiti per province: Palermo: 531, Catania 131, Ragusa 281, Messina 138, Trapani 225, Siracusa 76, Agrigento 15, Caltanissetta 60, Enna 30.

Una famiglia di Gela uccisa dal Coronavirus. Dopo la donna settantenne e il figlio cinquantenne, è morto anche il marito e padre. Un'intera famiglia composta da Orazio Savà di 80 anni, Rocca Vantelli di 71 anni e il figlio Marco di 50 anni, sonn morti nel giro di dieci giorni. Mamma e figlio erano deceduti nel reparto di Rianimazione dell’ospedale «Sant'Elia» di Caltanissetta: la donna il 31 ottobre, il figlio il 4 novembre. Adesso il pensionato di 80 anni, affetto da diverse patologie, nel reparto di Rianimazione del «San Giovanni Di Dio» di Agrigento. I tre gelesi erano stati ricoverati il mese scorso nei due ospedali siciliani.

Neonata positiva al covid - Una bambina positiva al Covid è nata, qualche giorno fa, da madre anche lei positiva, nell’unità di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale "Vincenzo Cervello" di Palermo. Si tratta di un caso rarissimo che è stato confermato all’ANSA dall’azienda ospedaliera. «La trasmissione verticale dell’infezione da Sars Covid 19 -spiega Fabio Giardina, direttore dell’Unità di Neonatologia e Terapia intensiva neonatale dell’azienda ospedali riuniniti Villa Sofia-Cervello - è un evento assolutamente insolito».

L'Italia supera 1 milione di casi - A quasi 11 mesi dall'inizio dell'emergenza, l'Italia supera il milione di casi Covid 19. I contagiati totali, compresi guariti e vittime, sono 1.028.424. Sono 32.961 i nuovi contagi da coronavirus individuati nelle ultime 24 ore in Italia. Le vittime sono 623 e portano il totale a 42.953. E' stata superata la soglia dei 3 mila pazienti in terapia intensiva. Con i 110 delle ultime 24 ore il totale è di 3.081 persone in rianimazione. Il limite masimo resta quello del 3 aprile scorso con 4.068 ricoverati in terapia intensiva. Sono 225.640 i tamponi per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, circa 8 mila più di ieri. Il rapporto tra positivi e test è del 14,6%, in calo di 1,5% rispetto a ieri.

L'ALLARME DI MEDICI E INFERMIERI - Gli ospedali "sono ormai vicini al collasso, per carenza di personale e mancanza di posti letto a fronte dell'abnorme afflusso di malati per la rapida e vertiginosa diffusione dell'infezione da Covid. Non vanno dati messaggi che sminuiscono la situazione". E' l'allarme lanciato, in una lettera aperta, dai medici internisti, geriatri e infermieri di Medicina interna. La situazione ospedaliera, affermano, "è drammatica".