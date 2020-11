A Favignana sbarcano Cracco e Favino. Si gira un nuovo talent  

12/11/2020 00:00:00

A Favignana sono sbarcati il gastronomo e ristoratore italiano Carlo Cracco per le riprese di un talent che lo vedrà protagonista, insieme a Pierfrancesco Favino. L’attore è sbarcato sull’isola e con Cracco e si è visto in giro per le vie di Favignana a bordo di una Citroen Méhari di colore bianco

Un nuovo talent di cui non si conoscono ancora i particolari e la messa in onda, e le cui riprese sono iniziate proprio a Favignana. Cracco ha scelto la Sicilia. Dall’isola la troupe si sposterà nel trapanese (c’è anche Dattilo famoso per il cannolo con la ricotta) sino a spingersi anche nell’Agrigentino.

A Favignana è stato coinvolto nelle riprese della troupe anche Clemente Ventrone, l’ex tonnaroto dai capelli bianchi, le cui foto in mattanza sono conosciute in tutto il mondo. Ora Clemente vive da pensionato ma non manca occasione di raccontarsi e di farsi fotografare e riprendere (foto Castelvetranoselinunte).