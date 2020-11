Sguardi sulla città. Un quartiere a settimana

13/11/2020 06:00:00

di Anna Fici

«Un quartiere a settimana» è un progetto fotografico dedicato alla città di Palermo. Un racconto per immagini della vita di questa metropoli durante la seconda ondata della pandemia da Covid-19.

L’intenzione che lo anima è verificare quanto questa città, nella peculiare fase di enorme stress individuale e collettivo che stiamo vivendo, sia fedele alla sua immagine, talvolta al proprio stereotipo, o sia invece capace di produrre qualcosa di inatteso, di rinnovarsi, andare avanti.

Ho scelto di partire dall’inizio: dal 6 novembre 2020, primo giorno del semi-lockdown che stiamo vivendo per essere stati inseriti nella zona arancione.

Parto dal quartiere Albergheria che, nell’immaginario collettivo, rimane uno dei luoghi più densamente popolati, sede dello storico mercato di Ballarò, e per questo da sempre associato ad un caos visivo molto folkloristico. Anima di Palermo, nel bene e nel male, ospita da qualche anno anche un parallelo “mercato dell’usato”, fortemente sospettato di costituire un luogo di ricettazione ma in cui, quelle fasce di popolazione che non hanno grandi risorse, trovano oggetti di piccola e grande utilità per il loro quotidiano. Ho voluto esplorarlo, esplorarne i dintorni e respirarne il clima. Ho trovato una inaspettata compostezza, una capacità di stare al proprio posto, al posto che l’attuale spaventosa situazione ha assegnato a ciascuno, che mi ha profondamente emozionata. Realtà multiculturale e multietnica, affronta i sacrifici imposti con una trasversale dignità che coinvolge tutti, uomini e donne, giovani e vecchi, palermitani e immigrati.

Il mercato si stava recentemente avviando a trasformarsi in un mercato al coperto ma è stato colto di sorpresa dal Colvid-19. La chiusura della Piazza del Carmine acuisce il senso di plumbea frustrazione della consueta socialità. Ma il suo spirito non cede.