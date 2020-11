Coronavirus, bollettino del 14 Novembre: Sicilia +1729, Trapani +131

14/11/2020 18:13:00

Vediamo il bollettino sul coronavirus di oggi, 14 Novembre 2020 in Sicilia e in provincia di Trapani.

In un solo giorno, a fronte di 9.274 tamponi, sono emersi altri 1.729 nuovi casi di contagio da Coronavirus in Sicilia.

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 23 morti e 12 ricoveri in ospedale di persone che hanno manifestato sintomi (1.450 in tutto). Cresce il numero dei pazienti in terapia intensiva, 215 contro i 210 di ieri (+5).

Questa la distribuzione dei nuovi casi fra le varie province della Sicilia: in testa Palermo con 527 casi. A seguire Catania (359), Messina (303), Ragusa (152), Trapani (131), Caltanissetta (92), Siracusa (72), Agrigento (60) ed Enna (33).

Il numero dei soggetti in isolamento domiciliare, soprattutto dopo le varie campagne con tamponi rapidi in modalità drive in Nella casella dei “dimessi guariti” il dato complessivo si attesta a 11.444, segnando un +186 rispetto al giorno precedente.

Coronavirus, il bollettino dall'Italia:

• Nuovi casi: 37.255 (ieri 40.902)

• Casi testati: 135.117 (ieri 144.875)

• Tamponi (diagnostici e di controllo): 227.695 (ieri 254.908)

• Attualmente positivi: 688.435 (ieri 663.926)

• Ricoverati: 31.398, +484 (ieri 30.914, +1.041)

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 3.306, +76 (ieri 3.230, +60 )

• Totale casi positivi: 1.144.552 (ieri 1.107.303 )

• Deceduti: 44.683, +544 (ieri 44.139, con un aumento di 550 morti in 24 ore)

• Totale Dimessi/Guariti: 411.434 (ieri 399.238 )