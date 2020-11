Screening anti-Covid in provincia di Trapani. I dati di oggi: 152 positivi su 9500 tamponi

14/11/2020 21:04:00

Sono stati 152 i positivi al test rapido anti-Covid durante la prima giornata di screening in modalità drive in in provincia di Trapani.

Lo screening riguarda le scuole medie, quindi, sia studenti che familiari, che personale scolastico. Una popolazione abbastanza ampia e che ha risposto in maniera importante al monitoraggio. Nel primo giorno di test sono stati effettuati in provincia di Trapani 9520 tamponi rapidi, di questi sono risultati positivi 152. In particolare per le città ecco il dato della prima giornata di test:

Trapani 1111 test, 14 positivi. Alcamo 1104 test, 10 positivi. Erice 816 tamponi, 6 positivi. Paceco 654 test, 9 positivi. Campobello di Mazara 584 test, 13 positivi. Partanna 622 test, 26 positivi. Castelvetrano 597 test 17 positivi. Marsala 1557 test, 14 positivi. Mazara 1484 test, 39 positivi. Salemi 991 tamponi, 4 positivi. Lo screening riprenderà domani, domenica. Durante il primo fine settimana, riservato alle scuole superiori, in provincia di Trapani erano stati effettuati oltre 10500 test di cui 182 risultati positivi.