14/11/2020 00:00:00

Dopo Favignana, lo chef e star tv Carlo Cracco e l'attore Pierfrancesco Favino hanno puntato sui alcuni paesaggi di Trapani per il loro cortometraggio.

E non poteva mancare, vista la presenza di Cracco, una puntatina per alcuni locali tipici dei sapori trapanese.

E in particolare Cracco e Favino sono stati a Dattilo, nel locale noto in tutta la provincia per la sua specialità, i cannoli, che i due hanno gustato.