Coronavirus, lo spot tedesco ... dal futuro 

15/11/2020 18:14:00

La geniale campagna del governo tedesco contro il Covid 19: un finto documentario, con un'intervista a un anziano, collocata in un futuro indefinito, che sembra ricordare il suo passato di giovane in guerra.

Qui potete vedere lo spot del governo tedesco per combattere i contagi da Covid 19. La musica enfatica, che accompagna il racconto del testimone oculare di quei tempi lontani, a un certo punto lascia spazio al silenzio e alla rivelazione: nell'inverno del 2020 gli eroi, che salvarono il Paese, lo fecero... restando semplicemente a casa, stravaccati sul divano, guardando la tv e mangiando cibo spazzatura ...

Una trovata geniale che fa capire come, in realtà, basti davvero poco per sconfiggere il Coronavirus.