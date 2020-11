Al Covid Hospital di Marsala attivati altri 6 posti in Terapia Intensiva

16/11/2020 09:27:00

Attivati al Covid Hospital di Marsala altri sei posti di Rianimazione Covid. Salgono così a 12 i posti letto.

L'attivazione dei nuovi posti letto è avvenuta proprio allo scadere, in tempo per accogliere un paziente intubato a Trapani e trasportato d'urgenza a Marsala. Sono così sette i pazienti Covid in terapia intensiva a Marsala. Un'ospedale che con i nuovi posti letto respira un po', ma che resta sotto pressione, soprattutto per la carenza di personale e per scelte politiche arrivate in ritardo, come raccontiamo in questo articolo su Tp24, e come ci ha testimoniato un paziente Covid.