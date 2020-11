Coronavirus: 1461 nuovi positivi in Sicilia, 224 i ricoverati in terapia intensiva (+7)

16/11/2020 17:55:00

Ancora un leggero incremento dei nuovi positivi in Sicilia. Sono 1.461 nelle ultime 24 ore su 8.151 tamponi eseguiti. Numeri simili a quelli di ieri quando erano stati 1.422 i casi in più ma con meno tamponi, 7416, secondo il bollettino del ministero della Salute.

Attualmente ci sono 29.765 contagiati di cui 1.501 ricoverati in ospedale (+32), 224 in terapia intensiva (+7) e 28.040 in isolamento domiciliare. I guariti sono 476 e salgono a 12.296 mentre i decessi sono 932. In totale, dall'inizio della pandemia, si sono registrati 42.993 casi di Coronavirus. Il dato che va guardato con particolare attenzione riguarda il rapporto tra positivi al Covid e test effettuati che in Sicilia è del 17,9%.

Sono 27.354 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, a fronte di 152.663 tamponi eseguiti. Nelle ultime 24 ore ci sono stati altri 504 decessi, per un totale di 45.733 dall'inizio della pandemia. Aumentano di 70 unità le terapie intensive (3.492 in tutto), mentre sono 489 in più di ieri le persone ricoverate negli altri reparti Covid (per un totale di 32.536). La Regione col maggior incremento di nuovi positivi è la Lombardia (+4.128).

Il rapporto tra positivi al Covid e test effettuati sale ancora a livello nazionale, sfiorando il 18% (precisamente il 17,92% e cresciuto di pochi decimi di punto percentuale).