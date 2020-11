Coronavirus, l'Ufficio Scolastico Regionale sensibilizza studenti e famiglie

17/11/2020 11:10:00

Una nota dell’USR Sicilia con l’obiettivo di sensibilizzare le famiglie degli studenti. La situazione che anche la regione siciliana sta vivendo per quanto riguarda i contagi da coronavirus non è fra le più facili. L’ufficio scolastico regionale vorrebbe diffondere i comportamenti corretti da parte delle famiglie e degli studenti anche al di fuori della scuola, in modo da contribuire concretamente a limitare i contagi da Covid 19.

La nota dell’USR Sicilia punta molto sul coinvolgimento delle famiglie, per rafforzare la collaborazione fra la scuola e la famiglia secondo quello che è il patto di corresponsabilità. Per il direttore generale Stefano Suraniti, l’occasione della pandemia può costituire un momento importante per rafforzare questa collaborazione fra scuola e famiglia, visto che tutti si ritrovano di fronte a nuove regole per fronteggiare l’emergenza epidemiologica.

Il dirigente dell’USR Sicilia richiama i valori di solidarietà e di rispetto e fa appello al senso di responsabilità in condivisione.

USR Sicilia: “La scuola è un luogo sicuro”

Suraniti ha sottolineato che la scuola può essere considerata un luogo sicuro. È importante però, per continuare a fare questa osservazione, secondo il direttore dell’USR Sicilia, che tutti, sia gli studenti che le famiglie, adottino dei comportamenti virtuosi anche per quelle attività che sono svolte al di fuori della scuola.

In particolare, secondo l’USR siciliano, si dovrebbe attuare una profonda sensibilizzazione nell’adottare comportamenti responsabili in una fase molto delicata, che è costituita dall’ingresso e dall’uscita nelle scuole.