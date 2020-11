Petrosino, domani e giovedì didattica a distanza all'Istituto Nosengo per consentire la sanificazione

17/11/2020 17:37:00

Domani e giovedì niente didattica in presenza all'Istituto "Gesualdo Nosengo" di Petrosino.

Lo comunica con una circolare il dirigente Giuseppe Inglese, informando i genitori degli alunni, il personale docente e Ata nonché il Comune.

La sospensione delle lezioni in presenza in favore della didattica a distanza, avverrà nelle giornate di mercoledì 18 novembre e di giovedì 19, per permettere gli interventi di disinfestazione e sanificazione di tutti i plessi scolastici, attività che sarà a cura del Comune di Petrosino.