"Troppe falsità e rabbia". Il Giornale di Brescia non aggiorna più la sua pagina Facebook

18/11/2020 11:58:00

Mentre il mondo dell’informazione online è sempre più integrato con i social network c’è chi fa un passo indietro, a causa dell’aggressività e delle falsità pubblicate dai commentatori.



Come ha fatto il Giornale di Brescia, che ha annunciato la sospensione degli aggiornamenti sulla sua pagina Facebook.

La direttrice Nunzia Vallini ha annunciato la decisione in un editoriale sottolineando un aspetto su cui il mondo della stampa online adesso si interroga: cioè che la testata che dirige si considera in qualche modo corresponsabile di quello che gli utenti pubblicano sulla pagina Facebook. La direttrice del Giornale di Brescia racconta che la pagina Facebook del suo giornale è ormai infestata da “falsità, rabbia e frustrazioni”, al punto che la redazione evitava di pubblicare su Facebook le notizie più delicate, “perché diventava impossibile moderare il fiume dei commenti”.

Sempre più spesso infatti, come abbiamo notato noi di Tp24, gli articoli vengono commentati da hater, troll, con espressioni piene di insulti e di odio, anche nei confronti della stessa testata.

Non sappiamo se la decisione del Giornale di Brescia sarà temporanea, certo è che oggi dai social arriva una parte consistente del traffico di un giornale online. Qui è possibile leggere l'editoriale integrale della direttrice Vallini.