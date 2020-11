Coronavirus. Impennata di casi in provincia di Trapani: 2562 positivi. I dati del 18 novembre

18/11/2020 18:46:00

Impennata di contagi in provincia di Trapani. Sono 2562 gli attuali positivi al coronavirus.

Il dato è al netto dei decessi e guariti. E' tra i più consistenti aumenti di casi in un giorno dall'inizio della pandemia. Rispetto a ieri si registrano infatti 382 nuovi contagiati, escludendo dal conto una vittima e sette guariti registrati nelle ultime 24 ore.

I deceduti finora sono 47 (+ 1 rispetto a ieri) In totale i guariti sono 1002 (+7).

I ricoverati in terapia intensiva sono 6, mentre quelli del territorio non in terapia intensiva sono 73.

Il dato parziale dei Tamponi è di 321, mentre i test per la ricerca antigene 177.

E' soprattutto Marsala a registrare un aumento importante dei casi: sono 415, 120 in più rispetto a ieri.

Ecco come sono distribuiti i positivi nei diversi comuni trapanesi: Alcamo 380, Buseto Palizzolo 4, Calatafimi Segesta 11 Campobello di Mazara 25, Castellammare del Golfo 81, Castelvetrano 185, Custonaci 45, Erice 109, Favignana 5, Gibellina 25, Marsala 415, Mazara del Vallo 308, Paceco 61, Pantelleria 69, Partanna 26, Poggioreale 1, Salaparuta 7, Salemi 31, Santa Ninfa 3, Trapani 619, Valderice 55, Vita 3, San Vito Lo Capo 49, Petrosino 27.