Shonn Miller è un nuovo giocatore della Pallacanestro Trapani

20/11/2020 18:09:00

La Pallacanestro Trapani, dopo avere interrotto consensualmente il rapporto con Marshawn Powell, ha raggiunto un accordo con, ala di 201 cm e 101 kg. L’atleta, anch’esso americano, ha accettato la proposta annuale della formazione granata.

Queste le prime parole dell’ala americana dopo l’ufficialità del suo accordo con la Società del Presidente Pietro Basciano: “Sono pronto a diventare un giocatore importante per la Pallacanestro Trapani in breve tempo. Metterò a disposizione del coach e della squadra le mie caratteristiche e sono davvero motivato ad affrontare un campionato competitivo come la Serie A2. Giocare in Italia sarà un piacere e spero di trovare subito il giusto feeling con lo staff tecnico ed i compagni”.

L’amministratore delegato Nicolò Basciano commenta così la firma: “Abbiamo lavorato ininterrottamente per 48 ore per provare a trovare subito un sostituto di Powell. Abbiamo analizzato moltissimi profili e quello di Miller ci è sembrato quello più adatto: un giocatore allenato, pronto e voglioso di iniziare una nuova avventura. E’ un giocatore giovane e di energia, può giocare in più ruoli, è eclettico e sono sicuro che si integrerà al meglio col resto del gruppo”.

La scheda del giocatore Miller:

Shonn Devante Miller è nato il 26 agosto 1993. Giocatore esplosivo, fa dell’atletismo e della propensione a rimbalzo le sue armi migliore.

Miller è originario di Euclid, Ohio e ha frequentato la St. Ignatius High School dove ha giocato per la squadra AAU di King James Shooting Stars.

Finita la stagione liceale, al College è stato la prima recluta dell'allenatore Bill Courtney alla Cornell. Nel 2011-12 è stato il rookie dell'anno della Ivy League. Miller è stato costretto a saltare la sua stagione da junior a causa di un intervento chirurgico alla spalla. Da senior, ha avuto una media di 16,8 punti e 8,5 rimbalzi a partita ed è stato il primo giocatore nella storia della Cornell ad accumulare 100 stoppate e 100 palle rubate in una carriera. Courtney lo ha definito il giocatore di maggior talento che ha allenato.

A causa di una regola della Ivy League che proibisce di giocare ai giocatori laureandi, Miller è stato costretto a trasferirsi per la sua ultima stagione ed ha deciso di andare in Connecticut a giocare per gli Huskies di U-Conn. Nella sua unica stagione con gli Huskies, ha segnato una media di 12,3 punti e 5,2 rimbalzi a partita.

Terminata la sua carriera universitaria, Miller ha giocato con gli Utah Jazz la NBA Summer League. Nel marzo 2018, inizia la sua esperienza in G-League dove firma con Salt Lake City e con cui fa registrare una media di 4,6 punti e 5,4 rimbalzi a partita in cinque partite.

Nell'agosto del 2019 Shonn Miller approda in Europa e firma con U.D. Oliveirense, la squadra campione portoghese del 2018-2019. Nelle 22 partite giocate in cui resta in campo una media di 27 minuti, ha siglato 12.23 punti di media a partita conditi da 6.5 rimbalzi.

Il 13 settembre 2020 ha firmato con Soles de Mexicali nella Lega Nazionale del Messico dove ha giocato fino al mese scorso. Per lui, nelle 7 partite disputate, 13.56 punti e 6.4 rimbalzi di media.

Giovanni Ingoglia