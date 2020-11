"All'ospedale di Trapani ci vuole un mese per avere i risultati delle mie analisi ... "

20/11/2020 10:36:00

Gentile Direttore di Tp24,

mi permetta di esprimere il mio scoramento nei riguardi della nostra sanità.

Il 28 Ottobre mi sono recata presso il "laboratorio analisi dell'Ospedale S. Antonio Abate di Trapani" per effettuare esami ematici particolari (che vengono fatti solo li).

Data ritiro esiti: 16 Novembre. Non riuscendo a visualizzarli online e pensando di non esserne capace, ho chiamato il reparto. Mi ha risposto un analista dicendomi che i risultati non erano pronti, ed a causa di problematiche non mi sapeva dire quando lo sarebbero stati.

L'indifferenza della persona alle mie giustificate richieste mi ha fatto arrabbiare ed ho preteso di parlare con qualche responsabile del reparto.

Mi ha passato una Dottoressa che candidamente mi dice che per un esame che solitamente si da l'esito in tre o quattro giorni si è rotta l'apparecchiatura e stanno "ASPETTANDO IL TECNICO DA MILANO"..... e per le altre analisi, l'analista che le deve eseguire "ha preso anche lei il covid e tra qualche giorno DOVREBBE rientrare al lavoro" quindi FOOOORSE i miei esiti saranno pronti venerdi.

Ovviamente seccata o chiesto alla Dottoressa se in questi casi si ferma l'ospedale. Ha risposto che se si fosse trattato di emocromo l'avrebbero sicuramente fatto subito (sono commossa dalla sollecitudine).

Ma ci rendiamo conto di come siamo messi?? Non mi sono stati richiesti esami di normale routine che pur essendo importanti, si può magari aspettare qualche giorno in più. Oltretutto poi dovrò contattare lo Specialista che non sarà a mia completa e immediata disposizione.

Morale: se non moriamo di Covid abbiamo buonissime probabilità di morire (anche a breve) d'altro.

Lascio a lei caro Direttore il commento .... Io sono primo preoccupata e poi indignata.

Un caro saluto a lei e alla redazione,

Elena