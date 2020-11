20/11/2020 19:03:00

Piove sul bagnato. Non solo la chiusura forzata per colpa del Covid, ma anche il furto. Nel mirino dei ladri, a Trapani,la palestra "Gym 4 You". Rubati due televisori, un Pc, una cassa audio. La scoperta l'hanno fatta i proprietari che hanno sospeso l'attività in ottemperanza al Dpcm.

Per i ladri, invece, non c'è alcuna sosta. Sempre operativi anche in barba al coprifuoco che scatta in città alle 22.

E sono già diverse le attività "visitate" dai soliti ignoti quando le strade del capoluogo diventano deserte.