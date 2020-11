Marsala, la nuova ... Porta Nuova 

21/11/2020 10:45:00

Lavori quasi terminati e cantiere dismesso per la centralissima Porta Nuova a Marsala. Piazza della Vittoria, dopo gli anni dell'oblio con i famosi giardini finiti voluti dall'ex Sindaco Giulia Adamo, torna adesso a rivivere con una nuova pavimentazione, sulla quale già si dividono i marsalesi, dato che per qualcuno le basole sono "disallineate".

I lavori non sono ancora completi, ma già l'area è stata restituita alla cittadinanza. E dobbiamo dire che purtroppo qualcuno passa con l'auto sulla pavimentazione o addirittura ci posteggia (d'altronde, a Marsala c'è chi usa anche la bellissima piazzetta del Purgatorio come parcheggio ...).

Per il recupero funzionale di Piazza Della Vittoria l'investimento complessivo è di 820 mila euro, con 620 mila di finanziamento europeo e 200 compartecipati dal Comune. La piazza è realizzata con basolati squadrati di nerello di Custonaci. Adesso saranno collocati sedili in pietra e un nuovo impianto di illuminazione a LED.

La piazza è una delle ultime realizzazioni lasciate in eredità dalla precedente amministrazione al nuovo Sindaco di Marsala, Massimo Grillo. Chissà, in questo clima di "repulisti" che c'è a Marsala, se il nuovo Sindaco proverà a mettere mano anche su questo progetto, come ha già provato con la pista ciclabile allo Stagnone, e con la chiusura della casetta dell'acqua a Piazza del Popolo. Magari proporrà di smantellare le basole ...