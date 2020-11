Castelvetrano, viola il coprifuoco e va a casa dell'ex moglie per molestarla 

21/11/2020 11:29:00

Viola il coprifuoco e va a casa dell'ex moglie per molestarla. I Carabinieri di Castelvetrano sono intervenuti a seguito della richiesta di aiuto da parte della donna, visto che intorno alla mezzanotte, l’ex coniuge, dal quale si è già legalmente separata, pretendeva di entrare nell’abitazione dove la stessa abita con la figlia.

Al rifiuto della donna, l’uomo è in escandescenza e ha sferrato dei calci alla porta di casa. I militari hanno riportato la situazione alla normalità e impedito che degenerasse.

L’uomo è stato sanzionato per la violazione - senza un giustificato motivo - del coprifuoco previsto per le ore 22:00, in virtù delle norme per il contenimento del Covid-19, con una sanzione amministrativa pari a euro 400,00. I carabinieri stanno facendo degli accertamenti per verificare se già in passato l'uomo ha avuto dei comportamenti analoghi nei confronti dell'ex moglie.