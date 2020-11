21/11/2020 11:50:00

Altri venti migrati, finita la quarantena, sono sbarcati dalla nave Adriatico che sosta nelle acque antistanti le mura di Tramontana a Trapani.

Scesi dell'imbarcazione, muniti di decreto d'espulsione, sono stati accompagnati in pullman, scortato dalla polizia, a piazza Stazione. Qui alcuni di loro hanno atteso il treno, altri il pullman per raggiungere Palermo e da lì poi trasferirsi all'estero per ricongiungersi con i loro familiari.