Ecco l'elenco delle imprese che prendono il Bonus Sicilia 

21/11/2020 16:09:00

E' stato pubblicato l'elenco delle imprese che prendono i soldi del "Bonus Sicilia". Si tratta di un'elemosina della Regione, poco più di 2.150 euro, che arrivano al termine di una vicenda farsesca, con l'assessore regionale alle Attività Produttive, Mimmo Turano, che prima ha annunciato un "click day" e poi è battuto in ritirata con il tilt dei server della Regione, fino alla decisione di dare un contributo minimo a tutti, al di là di attività, impiegati, fatturato, danni ricevuti dal Covid.

Sono 57.960 le imprese siciliane che riceveranno il "Bonus Sicilia". Considerata la dotazione finanziaria di 125 milioni di euro, il contributo spettante a ciascun impresa richiedente è di 2.156,65 euro.

Per Turano, comunque, si tratta di una somma che "aiuterà a resistere ai morsi della crisi economica". La somma, giusto per fare un paragone è un terzo di quella che Turano e gli altri deputati regionali percescicono ogni mese come indennità (oltre 6.000 euro, ai quali va aggiunta la diaria di 4.500 euro e altro ...).

L'elenco delle imprese ammesse è consultabile cliccando qui.