Marsala, Grillo e il cielo poco terso sulla politica marsalese

21/11/2020 15:35:00

Il cielo sopra Berlino, capolavoro del cineasta Wim Wenders, con uno straordinario Bruno Ganz, che interpetra l'angelo Damiel, che innamorandosi della trapezista Marion abbandona la sua essenza per diventare umano, assopererá quando arriverà sulla capitale tedesca (oggi) immediatamente dolore e sangue.

Il neo sindaco Grillo è nel cielo della politica lilibetana. Si sono composti in seno al consiglio comunale di Marsala, capo e vice dei gruppi consiliari e commissioni e così, finalmente, potrà iniziare l'attività dello stesso. Nella composizione ho notato che il sindaco ha tenuto quasi tutto sotto controllo. Ha cercato di non scontentare nessuno. Il suo fedelissimo Vito Milazzo capogruppo e vicepresidente di commissione. Suo suocero il pluriconsiglere Flavio Salvatore Coppola "nada de nada".

Speriamo che almeno si parlino durante i lavori della terza, ne sono entrambi componenti. Elia Martinico capogruppo, Sturiano vice. Poi il colpo dal cilindro l'ex vicesindaco del PD, giunta Giulia Adamo ex capogruppo consiliare del PD, giunta Di Girolamo, Antonio Vinci capogruppo, non avrebbe potuto farlo perché la lista Marsala al Via-Sicilia al centro che lo ha sostenuto, ha eletto un solo consigliere (per un gruppo ovviamente il minimo è 2). È arrivato in soccorso Andrea Marino della lista Marsala città punica (mentori Galfano e Chianetta), eletto presidente della quinta commissione urbanistica, grandi opere, servizi pubblici locali (acquedotto, etc...). E chi poteva comporlo non lo fa, Fratelli d'Italia.

Ferrantelli e Rosanna Genna sono i due consiglieri che aderiscono al misto, il malumore della Genna è inequivocabile. Insomma il cielo sopra Marsala non è terso, Grillo/Damiel dovrà scendere a terra per Marsala/Marion e si spera per lui che non incontri dolore e sangue, ma da ex angelo ed ex democristiano avranno in "cielo" un occhio di riguardo.

Vittorio Alfieri