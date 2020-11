Valderice, il maltempo crea disagi al porticciolo di Bonagia

22/11/2020 10:07:00

Sono arrivati i forti venti da nord e al piccolo porticciolo di Bonagia, come da tradizione ormai, le barche rompono gli ormeggi e rischiano di affondare.

E' accaduto anche questa volta, con una barca che è finita a ridosso del pontile galleggiante mentre un'altra si è capovolta e ha rischiato di affondare.

Alla fine si è riusciti a mettere in sicurezza le barche nel bel mezzo della tempesta. Da troppo tempo ormai pescatori e diportisti vivono questo disagio, e fin quando non ci sarà la costruzione di una diga foranea a protezione dai venti da nord, difficilmente si potrà risolvere il problema, le onde infatti in mancanza di una barriera, arrivano impetuose fino all'arenile, a due passi dal lungomare.