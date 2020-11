Coronavirus, altri 45 morti in Sicilia. Dieci casi in più in provincia di Trapani

22/11/2020 18:29:00

Dieci casi in più in provincia di Trapani

Calano i nuovi casi positivi in Sicilia: nelle ultime 24 ore sono stati 1258 (ma su 6447 tamponi e quindi il rapporto resta piuttosto alto al 19,5%). Sono invece ben 45 i morti e il numero delle vittime siciliane di covid è salito a quota 1186

Come spiegato anche dal commissario all'emergenza covid in Sicilia Costa sembra allentare la pressione sugli ospedali siciliani: i ricoverati in terapia intensiva sono 241 (uno in meno rispetto a ieri) e i ricoverato sono 1838 (solo 28 in più rispetto a ieri). In isolamento domiciliare 35.324 persone sul totale dei 37.162 attualmente positivi. I guariti nelle ultime 24 ore sono stati 332.

In Italia i nuovi casi sono stati 28337 (con 188.747 tamponi e rapporto positivi su test intorno al 15%) e i morti 562.

Catania resta la provincia con più nuovi contagi con 427, seguita da Palermo 420, Caltanissetta 102, Messina 94, Siracusa 83, Ragusa 61, Agrigento 60, Trapani 10 ed Enna 1.