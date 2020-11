Mazara, oggi un convegno online sul caso di Denise Pipitone 

23/11/2020 08:14:00

L’associazione studentesca Foro di Giurisprudenza ha organizzato per lunedì 23 novembre alle ore 10:00 tramite la piattaforma Microsoft Teams un convegno dal titolo: “CASO DENISE PIPITONE: genesi e analisi degli articoli 574 bis e 605 del c.p. a tutela del sequestro e sottrazione del minore”.



L’incontro, che sarà moderato da Enrico Scimemi, membro dell’Associazione Foro di Giurisprudenza, avrà come relatori il Prof. Avv. Bartolomeo Romano, professore ordinario di Diritto penale dell'Università degli studi di Palermo, l’Avv. Giacomo Frazzitta, responsabile nazionale osservatorio formazione giovani penalisti presso unione camere penali italiane, l’Avv. Luisa Calamia e Piera Maggio.



L’incontro tratterà il caso controverso del sequestro di Denise Pipitone che a distanza di 16 anni è ancora avvolto da un velo di mistero. Gli ospiti saranno chiamati a esporre i vari elementi processuali e legislativi che si sono formati attorno alla vicenda. Da un lato, l’Avv. Giacomo Frazzitta, noto per l’impegno assunto nell’estendere la base normativa incentrata sulla fattispecie criminosa del sequestro di persona, illustrerà la genesi e l’evoluzione degli articoli 574 bis e 605 del codice penale italiano, dall’altro, l’Avv. Luisa Calamia esporrà la vicenda giudiziaria e gli aspetti processuali del caso. Sarà invece il Prof. Avv. Bartolomeo Romano a fornire l’analisi accademica della normativa di riferimento. Infine, interverrà la signora Piera Maggio che offrirà una sua riflessione.

Il mistero attorno al noto caso, concluso nel 2017 con la conferma dell’assoluzione degli imputati da parte della Corte di Cassazione, continua a scuotere l'opinione pubblica, in particolare, attorno due temi: quali sono state le motivazioni che hanno spinto i colpevoli a sottrarre un minore dall’affetto dei suoi cari? Ma soprattutto, dove si trova, oggi, Denise?