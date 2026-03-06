“Autobiografia di un’innocente”: Anna Corona racconta la sua verità sul caso Denise

06/03/2026 06:00:00

La scomparsa di Denise Pipitone, il 1° settembre 2004 a Mazara del Vallo, resta uno dei casi più dolorosi e controversi della cronaca italiana.

A oltre vent’anni da quel giorno, Anna Corona – per anni indicata come una delle possibili responsabili – pubblica un libro per raccontare la sua versione dei fatti.

Si intitola “Autobiografia di un’innocente. Quasi vent’anni di processo sotto accusa per la scomparsa della piccola Denise Pipitone”, scritto insieme al giornalista Antonio G. D’Errico e pubblicato da Jolly Roger Edizioni.

Un volume di oltre duecento pagine che si presenta come un lungo racconto autobiografico: la difesa della propria innocenza, ma anche il tentativo di ricostruire anni segnati da indagini, processi e da un’enorme pressione mediatica.

Il caso che sconvolse Mazara del Vallo

Denise Pipitone aveva quattro anni quando scomparve nel quartiere di via La Bruna. Era la mattina del 1° settembre 2004 e la bambina si trovava a casa della nonna materna. Da quel momento se ne persero le tracce.

Le indagini si concentrarono presto sulla famiglia Pulizzi: in particolare su Jessica Pulizzi, figlia di Anna Corona e sorellastra della bambina, nata dalla relazione tra Piero Pulizzi e Piera Maggio. Jessica fu processata con l’accusa di sequestro di persona, ma nel 2014 venne assolta in primo grado dal Tribunale di Marsala e successivamente anche in appello.

Nel corso degli anni anche Anna Corona fu indagata più volte, ma la sua posizione è stata archiviata definitivamente nel 2021.

Il libro: la versione di Anna Corona

Nel volume Anna Corona racconta la sua storia in prima persona, a partire dal giorno in cui seppe della scomparsa della bambina.

«Gli agenti mi hanno riferito che dovevano darmi una comunicazione relativa alla scomparsa della bambina» ricorda nel libro, descrivendo il momento in cui fu informata dai carabinieri. «Mi sono chiesta che cosa volessero da me… non potevo immaginare che cosa fosse successo quella mattina» .

Il racconto segue poi l’inizio delle indagini e degli interrogatori, ma soprattutto il lungo percorso giudiziario che coinvolse lei e le figlie. Un periodo che l’autrice descrive come un vero e proprio inferno personale e familiare.

«Sono stata marchiata insieme a mia figlia Jessica – scrive – dall’idea di aver potuto fare del male a una bambina, un gesto che non abbiamo mai commesso» .

Il “processo mediatico”

Uno dei temi centrali del libro è il rapporto con i media. Anna Corona sostiene che, accanto alle indagini giudiziarie, si sia sviluppato negli anni un vero e proprio processo parallelo.

Secondo il racconto contenuto nel volume, lei e le sue figlie sarebbero state indicate come colpevoli prima ancora delle sentenze. «Siamo state sbattute sui giornali e nelle televisioni con accuse che ci hanno distrutte in tutti i modi» racconta l’autrice, parlando di un clima di ostilità e pregiudizio che avrebbe segnato la loro vita per anni .

Nel libro non mancano riferimenti ai programmi televisivi e ai talk show che hanno seguito il caso negli anni, contribuendo a mantenerlo costantemente al centro dell’attenzione pubblica.

Vent’anni di indagini e processi

Il volume ripercorre anche le fasi processuali che hanno coinvolto Jessica Pulizzi e indirettamente la stessa Anna Corona.

«Ci sono voluti vent’anni di processi per stabilire che siamo persone innocenti» scrive la donna, sottolineando come la magistratura abbia analizzato ogni dettaglio della loro vita prima di arrivare alle conclusioni giudiziarie .

Le sentenze hanno stabilito che non vi erano prove sufficienti per condannare Jessica Pulizzi e non sono emersi elementi tali da sostenere accuse nei confronti di Anna Corona.

Un libro tra difesa e rivendicazione

“Autobiografia di un’innocente” è quindi, nelle intenzioni dell’autrice, un atto di rivendicazione. Non tanto una vittoria personale, quanto il tentativo di recuperare una dignità che, secondo la sua versione, sarebbe stata compromessa da anni di sospetti e accuse.

«Non vivo la mia innocenza come una vittoria – scrive – perché rimane il dolore per la scomparsa di una bambina» .

Il libro si chiude con un appello: che venga riconosciuto definitivamente che lei e sua figlia sono innocenti e che il tempo restituisca loro una vita normale.

Una storia ancora aperta

La pubblicazione arriva mentre il mistero sulla sorte di Denise Pipitone resta irrisolto. Nonostante le indagini riaperte negli anni e le numerose piste seguite, la verità su ciò che accadde quel giorno a Mazara del Vallo non è mai stata accertata.

Il libro di Anna Corona si inserisce così in una vicenda che continua a dividere l’opinione pubblica: da una parte il dolore della famiglia di Denise, che non ha mai smesso di cercare la verità, dall’altra il racconto di chi sostiene di essere stato travolto da un’accusa ingiusta.

Una storia che, a oltre vent’anni di distanza, continua a interrogare la cronaca, la giustizia e anche il modo in cui i media raccontano i casi più delicati.



