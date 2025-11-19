Sezioni
Cronaca

» Cercando Denise
19/11/2025 19:53:00

Mazara: domani al via la raccolta firme per la Commissione d'Inchiesta su Denise Pipitone

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-11-2025/mazara-domani-al-via-la-raccolta-firme-per-la-commissione-d-inchiesta-su-denise-pipitone-450.jpg

A Mazara del Vallo si torna a chiedere l'istituzione di una Commissione d'inchiesta sulla scomparsa di Denise Pipitone, la bambina scomparsa il 1° settembre 2004 da via Domenico La Bruna. A partire da domani si terrà una nuova raccolta firme per l’istituzione di una commissione parlamentare d’inchiesta dedicata al caso.

 

L’iniziativa, come detto, si svolgerà domani, giovedì 20 novembre, venerdì 21 e sabato 22 novembre presso il Bar Pasticceria F.lli Titone, in via Marco Polo 46, a Mazara del Vallo.

 

A promuovere l’appello è Tony Pipitone ( padre legale di Denise) e la moglie Marisa Alagna, che invitano i cittadini a partecipare numerosi e a sostenere questa nuova mobilitazione civica.

 

L’iniziativa rientra nelle attività promosse da chi continua a tenere alta l’attenzione sulla scomparsa della bambina mazarese e a ricordare la necessità di fare piena luce su una delle vicende più dolorose e irrisolte della cronaca italiana.

 

Il messaggio che accompagna l'iniziativa: “I bimbi scomparsi nel cuore”, è un invito a non dimenticare e a continuare a chiedere risposte. 









