Caso Denise, la Cassazione assolve Maria Angioni: annullate senza rinvio le condanne

04/02/2026 18:33:00

Una sentenza che ribalta tutto.

La Corte di Cassazione, Sesta sezione penale, ha annullato senza rinvio le decisioni con cui il Tribunale di Marsala e, in appello, la Corte di Palermo avevano condannato Maria Angioni, già sostituto procuratore a Marsala e titolare delle prime indagini, nel 1994, sulla scomparsa di Denise Pipitone.

Fine del processo. E fine della condanna.

Le accuse e la decisione

Angioni era stata ritenuta responsabile del reato di false dichiarazioni al pubblico ministero, per quanto detto nel 2021 nelle sommarie informazioni rese all’allora procuratore della Repubblica di Marsala, Roberto Piscitello, nell’ambito del procedimento legato al caso Pipitone.

La Suprema Corte ha invece deciso per l’annullamento senza rinvio. Un verdetto che chiude definitivamente la vicenda giudiziaria.

La difesa: “Processo smontato”

“La Suprema Corte, con ammirevole onestà intellettuale e indipendenza di giudizio, ha accolto le censure da noi sollevate”, ha dichiarato l’avvocato Stefano Giordano, del Foro di Milano, che ha difeso Angioni insieme all’avvocato Giovan Battista Lauricella.

Secondo la difesa, “il processo costruito dalla Procura della Repubblica di Marsala, con gravi violazioni procedimentali, nei confronti di colei che aveva osato mettere in dubbio la correttezza dell’operato della locale Polizia giudiziaria, è stato completamente smontato dalla Corte di Cassazione”.



