Castelvetrano: anziano colto da malore in casa, soccorso dai carabinieri

23/11/2020 12:09:00

Un uomo di 74 anni di Castelvetrano colto da malore mentre si trovava in casa da solo, è stato salvato grazie all'intervento dei carabinieri di Marinella di Selinunte.

Ieri i militari sono stati allertati da un infermiere professionale che ha chiesto il loro intervento, dato che l’uomo dal quale si doveva recare per effettuare assistenza domiciliare non rispondeva alle chiamate al telefono e non apriva la porta di casa.

I militari da una finestra aperta hanno visto l’anziano riverso sul pavimento e privo di conoscenza. Sono entrati dalla stessa finestra e accertate le condizioni dell’uomo, hanno chiamato il personale sanitario. I sanitari del 118 hanno stabilizzato l'uomo che poi ha rifiutato ulteriori accertamenti ospedalieri.