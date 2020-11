Marsala, inaugurato il nuovo Show Room di Mistretta Mobili

23/11/2020 13:50:00

Successo per l'apertura, a Marsala, del nuovo Show Room di Mistretta Mobili.

Sabato scorso in via Biagio di Pietra 58, a Marsala, è stato inaugurato un nuovo spazio dedicato alle cucine, in particolare, alle diverse proposte di Mobilturi, azienda in grande ascesa sul mercato nazionale, e Netcucine.

Nei rispetto delle norme anti-covid gli ospiti e i clienti che hanno visitato il nuovo Show Room, si sono alternati e hanno apprezzato le diverse cucine presenti in esposizione, dopo essersi prenotati.

Dal 1963, grazie alla determinazione e alla capacità di Riccardo Mistretta, l'azienda si conferma, oggi, guidata dal figlio Antonio, un punto di riferimento nell'arredamento d'interni.