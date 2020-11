Per rendere speciale questo Natale ci ha pensato Caruso & Minini

23/11/2020 09:00:00

Questo Natale deve essere speciale e dobbiamo coccolarci, ecco perché abbiamo pensato ad un pack Caruso e Minini speciale!

Nel pack Natale abbiamo cercato di racchiudere i nostri migliori prodotti, quelli più adatti alla stagione autunnale/invernale ed ideali per le vostre cene durante le feste natalizie. Per la prima volta abbiamo incluso nel Pack Natale “Le Selezioni del Presidente“, due vini il Syrah riserva Delia Nivolelli Doc e il Cutaja Nero d’Avola riserva Sicilia Doc, fortemente voluti da Stefano Caruso.

Dopo anni e anni di sperimentazioni pensiamo di aver raggiunto quanto ci eravamo prefissati, cioè di esprimere in bottiglia al meglio il nostro amato territorio. Trovate anche il nostro Brut a base catarratto, un Cabernet Sauvignon (vincitore della gran medaglia d’oro al concorso internazionale dei Cabernet tenutosi a Parigi) e due vini ideali per il fine pasto, da abbinare a dolci e formaggi.

Se vi piace giocare con gli abbinamenti, il Tagòs ed il Marsala sono eccezionali serviti anche come aperitivo, in questo caso in abbinamento a formaggi stagionati.

Il tutto racchiuso nella nostra confezione in legno con cavatappi e grembiule personalizzati Caruso e Minini!

