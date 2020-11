Trapani: ubriaco non si ferma all'alt della polizia, arrestato dopo un inseguimento

24/11/2020 12:23:00

Ubriaco non si ferma all'alt dei poliziotti, spegne le luci dell'auto e si dà alla fuga.

Gli uomini della Squadra Mobile di Trapani si sono però accorti che al volante c'era un pregiudicato in compagnia di un'altra persona già conosciuta alle forze dell'ordine e dopo un pericoloso inseguimento sono riusciti a rintracciare l'auto grazie alla collaborazione di altre pattuglie e a fermare i due che, alla vista degli agenti hanno cercato di fuggire a piedi.

Per l'uomo alla guida dell'auto sono scattate subito le manette, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e collocato in regime di arresti domiciliari. L’autovettura è stata sequestra poiché l’uomo, aveva un tasso alcoolemico corrispondente ad 1,17 g/l. e per questo è stato deferito all’A.G. per guida in stato di ebbrezza ed in seguito all’udienza di convalida nei suoi confronti l’A.G., per la grave condotta assunta, ha applicato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Sia il conducente che il passeggero sono stati inoltre, sanzionati amministrativamente perché senza giustificato motivo si trovavano al di fuori delle loro abitazioni oltre le ore 22.00.