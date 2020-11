Coronavirus, la situazione aggiornata in provincia di Trapani. Più di 100 ricoverati

24/11/2020 16:24:00

Ecco i dati aggiornati di Martedì 24 Novembre 2020 per quanto riguarda i casi di coronavirus in provincia di Trapani. In sintesi, i contatti crescono un po' ovunque, Erice supera i 100 e Trapani sfiora i 600. Stabili i ricoveri in terapia intensiva, ma i ricoveri nei reparti Covid superano quota 100.

I dati nelle città trapanesi: Alcamo 373, Buseto Palizzolo 5, Calatafimi Segesta 12 Campobello di Mazara 31, Castellammare del Golfo 62, Castelvetrano 223, Custonaci 45, Erice 102, Favignana 3, Gibellina 29, Marsala 479, Mazara del Vallo 381, Paceco 67, Pantelleria 74, Partanna 35, Poggioreale 1, Salaparuta 7, Salemi 50, Santa Ninfa 5, Trapani 599, Valderice 73, Vita 3, San Vito Lo Capo 42, Petrosino 32.

Il totale è di 2737 positivi. Deceduti: 58. Guariti: 1241.

I ricoverati in terapia intensiva sono 6, i ricoverati non in terapia intensiva del territorio sono 101. Per quanto riguarda i tamponi, sono stati effettuati 1014 molecolari e 778 tamponi per la ricerca dell'antigene.

Circa lo screening del fine settimana, sono stati trovati 234 positivi al tampone rapido, di questi sono stati confermati 105 positivi al tampone molecolare.