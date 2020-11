Marsala, da mesi non vengono ritirati i rifiuti alla Laguna dello Stagnone. Il video

25/11/2020 14:44:00

Rifiuti accatastati da mesi in attesa che qualcuno li ritiri. Il tutto in uno dei posti che dovrebbe essere, semplicemente, il più salvaguardato e controllato dal punto di vista della pulizia e del rispetto dell'ambiente, visto che ci troviamo in piena Laguna dello Stagnone a Marsala.

Un nostro lettore ci ha inviato il video che mostra quel che sta accadendo da mesi nella zona del kitesurf a Marsala. Come si può vedere, i sacchetti della spazzatura continuano a rimanere lì, nonostante le ripetute segnalazioni e la tassa dei rifiuti pagata.

"Non posso più vedere questo. Io sto male - dice il cittadino indignato -. Io domani mattina faccio le foto e le porto al Comune".

Per le vostre segnalazioni scrivete a redazione@marsala.it, redazione@tp24.it, o inviate le vostre segnalazioni tramite la nostra pagina Facebook o via WhatsApp al 327 53 101 56.