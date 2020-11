Sicilia: disposta l'autopsia sul corpo di Marta, la piccola di 10 anni morta a scuola

26/11/2020 11:20:00

Sarà l'autopsia disposta dalla Procura di Palermo a stabilire l'esatta causa della morte della piccola Marta Episcopo, morta ieri, a 10 anni, mentre faceva educazione fisica a scuola.

La decisione è arrivata nella tarda serata, quando sembrava che non dovesse essere disposta. Con l'esame del medico legale si cercherà di capire se la piccola avesse qualche patologia, che avrebbe potuto essere diagnostica e curata in tempo. I familiari escludono la presenza di sintomi o avvisaglie, ma il procuratore Lo Voi ha deciso di vederci più chiaro.

I carabinieri che si sono portati nella palestra di via Lussemburgo, confermano che la bimba non ha subito traumi mortali dalla caduta e per questo l’ipotesi al momento più accredita è quella del malore. L'autopsia dovrà fugare ogni dubbio.