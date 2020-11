Lo Curto: "Si acceleri passaggio da Riscossione Sicilia ad Agenzia delle Entrate"

26/11/2020 11:20:00

“Si acceleri il processo per il passaggio delle funzioni da Riscossione Sicilia spa all’ente nazionale Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Con lo stanziamento di 300 milioni nel nuovo bilancio dello Stato, ci sono ora le condizioni per far transitare il personale della partecipata regionale all’agenzia statale. L’Assemblea regionale siciliana approvi rapidamente la norma per dare certezze agli oltre settecento lavoratori di Riscossione Sicilia spa nella fase di transizione.

Il parlamento siciliano si adoperi dunque per la liquidazione della partecipata ponendo fine al limbo in cui Riscossione Sicilia spa si trova ormai da troppo tempo. Nonostante gli sforzi dell’attuale governance e il sostegno economico che l’esecutivo Musumeci ha garantito, Riscossione Sicilia accusa una situazione finanziaria grave che può essere risolta solo con la liquidazione e il passaggio delle funzioni”. Lo afferma Eleonora Lo Curto, capogruppo Udc all’Assemblea regionale siciliana.